Hüfingen Firma Liebert feiert ihre Arbeitsjubilare

Patrick Merkt hat 2007 noch während seines Studiums der Versorgungstechnik als Fachplaner begonnen. Heute ist er Senior-Projektleiter und wurde 2012 als Prokurist in die Geschäftsleitung bestellt. Ebenfalls seit zehn Jahren ist Barbara Schneckenburger dabei. Sie bringt als TGA-Planerin und Junior-Projektleiterin ihre Erfahrung Großprojekten ein.

In diesem Jahr feiern außerdem Firmenjubiläum Stefan Burdack, Margarita Nauendorff, Matthias Löschigk, Christin Viebke und Andreas Willauer, alle aus der Niederlassung Berlin, sowie Roman Ott, der nach seiner mehrjährigen Tätigkeit am Firmensitz Hüfingen in die Niederlassung München gewechselt ist.