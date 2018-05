Hüfingen Filmpreis winkt 18-Jährigem

Hüfingen. Es war schon lange Moritz Kramers Wunsch, sich mit der Kunst zu befassen, am liebsten mit der Malerei. Nun weiß er mit Sicherheit, dass er sich in der Filmbranche betätigen möchte. Dass er talentiert ist und gute Chancen hat, beweist sein bemerkenswertes Abschneiden zusammen mit seinem Mitschüler und Freund Simon Hedderich beim Schülerwettbewerb des Landes Baden-Württemberg. Die beiden Schüler der zwölften Klasse an der Feintechnikschule in Schwenningen haben mit ihrem Filmprojekt "Sag mir, was Frieden ist" den Förderpreis des Landes Baden-Württemberg gewonnen.

Das ist ein Super-Erfolg, denn immerhin haben sich an dem Wettbewerb 3300 Schüler beteiligt. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass zwei weitere Mitschüler aus seiner Klasse mit einem anderen Projekt ebenfalls einen Förderpreis gewonnen haben. Das Engagement hat sich für alle gelohnt, denn jeder erhält eine Prämie von 1000 Euro.

Moritz Kramer und Simon Hedderich sind der Frage nachgegangen, was Frieden ist und was er für jeden bedeutet. Gar nicht so einfach in Zeiten, in denen Gewalt, Terror, Krieg und andere dramatische Ereignisse unser Weltgeschehen bestimmen. Für ihre Filmreportage haben die Schüler unterschiedliche Menschen befragt. Denn sie wollten verschiedene Ansichten, Meinungen und Sichtweisen zum Thema Frieden sammeln. Bei ihrer Umfrage interviewten sie unter anderem verschiedene Flüchtlinge an ihrer Schule, den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei, Geschichtslehrer Hans-Willi Schondelmaier, Psychologe Manfred Kiewald und den Hüfinger Pfarrer Manuel Grimm. Dabei konnten sie spannende Erfahrungen sammeln. Die Antwort, die am meisten überraschte, kam von Pfarrer Grimm, der nicht den politischen Weltfrieden in den Vordergrund stellte, sondern den inneren Frieden. Der Film vermittelt sehr gut die verschiedenen Sichtweisen und regt zum Nachdenken an, was Frieden für jeden einzelnen bedeutet.