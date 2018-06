Hüfingen Fiirobed-Hock geht in die zweite Runde

Hüfingen. Im vergangenen Jahr begann die erfolgreiche Serie des Hüfinger Feierabendhocks auf dem Festplatz. Im und um das Festzelt der Siedlergemeinschaft, das den ganzen Sommer für diesen Zweck zur Verfügung stand, luden verschiedenen Vereine zum ungezwungenen Hock mit einem kleinen Programm und kulinarischen Schmankerln ein. Und zwar ganz bewusst jeweils am Donnerstag, denn der gemütliche Hock mit familiärem Charakter sollte sich von den großen Wochenendveranstaltungen unterscheiden. Es sollte ein zwangloser Treff nach Feierabend für die Hüfinger sein. Dies wurde von der Bevölkerung mit Freuden angenommen.

Schon bei der Premiere war klar, dass es eine Wiederholung gibt. Dank der guten Vereinsstruktur, auf die man in Hüfingen stolz sein darf, kann die Serie in die zweite Staffel gehen. Zwar haben sich nur noch drei statt sechs Vereine darum beworben, dennoch versprechen die Hocks wieder an den letztjährigen Erfolg anzuknüpfen.

Immerhin gibt es dieses Jahr wieder ein Stadtbächlifest, bei dem das ehrenamtliche Engagement der Vereine strapaziert wird. So ein Bewirtungsabend spült unter guten Voraussetzungen zwar Geld in die Vereinskasse, aber es bedarf auch jeder Menge Arbeitsstunden für viele Mitglieder. Deshalb sollte der Aufwand für die Gastgeber nicht zu üppig ausfallen.