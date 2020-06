Hüfingen Feuerwehrmann wird während Einsatz bestohlen

Chance zur Rückgabe ohne Strafanzeige

Ein junger Hüfinger Feuerwehrkamerad stellte sein Fahrrad in der Eile an der Schaffhauser Straße vor der Baustellenabsperrung ab. Und genau dort wurde das Fahrrad zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr gestohlen.

Die Hüfinger Feuerwehr gibt dem Fahrraddieb jedoch noch eine Chance. Am Montag kann er das Rad einfach wieder zurück zum Feuerwehrhaus bringen und dort abstellen.

Falls nicht, so die Sprecher der Feuerwehrabteilung, werde der Diebstahl der Polizei gemeldet. Und die wird nicht all zu viel Arbeit haben. Denn der benachbarte Gewerbegebiet, an dessen Zaun das Fahrrad gelehnt war, hat eine Videoüberwachung. Und wer etwas beobachtet hat oder weiß, kann der Feuerwehr eine E-Mail an info@feuerwehr-huefingen.de schreiben.