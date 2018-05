Hüfingen Fest am Stadtbächli

Hüfingen (guy). Von Samstag, 21. Juli, bis Montag, 23. Juli, verwandelt sich die historische Innenstadt in ein lauschiges Straßenfest, auf dem sich die Bewohner von Stadt und Ortsteilen tummeln.

"Auf dieses Fest haben alle gewartet", sagt Bürgermeister Michael Kollmeier, für den es in seiner Amtszeit das erste Stadtbächlifest sein wird. "1984 fand das Fest zum ersten Mal statt. Viele Vereine sind mit dabei und auch die Stadtteile engagieren sich", freut er sich auf die Veranstaltung und deren besonderen Charme, wenn etliche Lauben entlang des kleinen Baches durch die Stadt aufgebaut sind. Das Konzept mit den Lauben bedeute zwar einen hohen Aufwand, trage aber zur Atmosphäre bei. So entstehe ein eigenes Flair, das eben speziell in Hüfingen zu finden sei.

Die offizielle Festeröffnung findet am Samstag, 21. Juli, um 16 Uhr statt. Dann soll es einen Einmarsch der Festwirte geben, anschließend den traditionellen Bierfassanstich und die Salutschüsse. "Das ist so eine große Gemeinschaftsarbeit, eigentlich beginnt für die Teilnehmer das Fest schon früher und geht etwa fünf Tage", sagt Kollmeier. Das schweiße zusammen. "Es ist schön, dass jeder in den Vereinen auch mithilft", sagt Susanne Bucher, zuständig für Tourismus und Kultur in Hüfingen. Etliche Vereine investieren sehr viel Arbeit in die Veranstaltung.