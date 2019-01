Hüfingen Familienalltag in Australien miterlebt

Hüfingen. Die Erzieherin hat nicht nur eine Weltreise unternommen, sondern mit 60 Jahren, wenn andere allmählich an den Ruhestand denken, sich als "Granny Au-pair" betätigt. Was sie im gemütlichen Wohnzimmer an der Hochstraße in Hüfingen davon erzählt, könnte für einen spannenden Roman reichen.

40 Jahre lang hat die Erzieherin im katholischen Kindergarten in Hüfingen gearbeitet. Als sich ihre Tochter nach dem Abitur für ein Au-pair-Jahr in den USA entschied, entstand auch in ihr der Wunsch, etwas Ähnliches zu tun. Veränderungen in der beruflichen Situation, Leitungswechsel und Überlegungen zur beruflichen Orientierung brachten die Möglichkeit eines Sabbatjahres ins Spiel. Über drei Jahre reifte die Idee, in so einer Auszeit das Abenteuer Granny Au-Pair zu wagen.

Nicht nur Informationen, sondern auch Kontaktmöglichkeiten bietet dazu das Internet. 2017 reifte die Entscheidung, in ein anderes Land zu gehen, und im September meldete Kornelia Kock sich bei Granny Au-pair International an. Schnell fand sich in Australien eine Familie, die jemanden suchte: eine Oma mit Erfahrung im Haushalt und in der Kindererziehung. Erste Kontakte liefen – wie sollte es auch anders sein – per Skype.