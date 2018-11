Hüfingen Faible fürs Kommunale

Hüfingen. Der frühere Hüfinger Bürgermeister Anton Knapp wurde am Wochenende in Kassel bei der Bundesdelegiertenkonferenz der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) erneut für drei Jahre in den Bundesvorstand gewählt. Der Kreisrat und ehrenamtlicher Stellvertreter des Landrats war 2007 erstmals in den Vorstand gewählt worden.