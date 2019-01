Hüfingen Extreme Trockenheit, aber guter Milchpreis

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftlichen Beratungsdienstes Schwarzwald- Baar-Heuberg stieß am vergangenen Freitag im Gasthof Kranz in Hüfingen-Behla auf große Resonanz.Ein Großteil der aktuell 128 Mitgliedsbetriebe zeigte bei der ganztägigen Veranstaltung reges Interesse. Mit den beiden Geschäftsstellen in Donaueschingen und Rottweil sowie drei erfahrenen drei Beratern. setzt der Beratungsdienst als zugelassene Beratungsorganisation des Ministeriums für den ländlichen Raum in Baden - Württemberg mit ihrem Förderprogramm "Beratung, Zukunft, Land" ein modulares Beratungsprogramm nach Betriebs- und Produktionsbereich in der regionalen Landwirtschaft in Betrieben aus zehn südlichen Landkreisen um.