Hüfingen Eva Rosenstiel verarbeitet Kindheit in ihren Werken

Ihr Ur-Ur-Großvater Johann Nepomuk Heinemann – geboren 1817, gestorben 1902 in Hüfingen – erlernte zunächst den Beruf des Uhrenschildmalers in Neustadt. Anschließend ließ er sich bei Carl Keller in Donaueschingen zum Lithografen ausbilden. Während eines Studienaufenthaltes in München in den 1840er- Jahren arbeitete er bei dem seinerzeit berühmten Lithografen Franz Seraph Hanfstaengl.