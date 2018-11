Hüfingen "Es regenet rein und tropft an vielen Stellen"

Probleme gibt es auch im technischen Bereich: Die Anlage kann nicht mehr vollautomatisch bedient und überwacht werden, alles muss von Hand erledigt werden. Dadurch steigen die Personalkosten. "Wir haben hier zwei große Kostenblöcke: Personal und Energie", erklärt der Betriebsleiter.

"Die öffentliche Hand muss das langfristig Perspektiven schaffen"

"Ich denke, wir sind uns im Gemeinderat einig, dass wir in Hüfingen ein Schwimmbad brauchen. Die Frage ist nur, in welche Richtung es geht", sagt Kerstin Skodell, Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion. "Uns ist das hier mit dem Schulstandort wichtig. Wenn das alles auseinandergerissen würde, das wäre schlimm."

Scholz sieht das anders. Er sieht den Standort im Ortskern kritisch, etwa wegen der Chlorgasanlage. Zudem habe man in Befragungen herausgefunden, woher die Besucher kommen: "Jemand aus Freiburg, der hierherkommt, der findet uns nicht", so Scholz. Man habe ein Familienschwimmbad und brauche Besucher. Daher wäre dem Betriebsleiter ein neuer Standort lieber, "an dem man besser gesehen wird." Was jetzt allerdings dränge, das seien die Schäden: "Sie werden immer größer. Die öffentliche Hand muss da langfristig Perspektiven schaffen", sagt der Betriebsleiter des Hüfinger Schwimmbads. Ein Zustand, der auch von den Gästen nicht unbemerkt bleibe: "Die bekommen das natürlich mit."

Als das Hüfinger Hallenbad Aquari im Jahr 1972 in Betrieb genommen wurde, hatte es umgerechnet 940 000 Euro gekostet. 1999 bis 2001 wurde dann schließlich die Generalsanierung mit 3,2 Millionen Euro abgerechnet. Der nächste große Sanierungsabschnitt erfolgte dann 2012/13. Damals wurden das Außenbecken und die Rutsche angefügt sowie der Saunabereich erweitert.