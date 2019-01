Hüfingen Erleuchtung für die Fußballer

Der Public-Viewing-Event "WM-Studio" zog wieder viele Zuschauer an und wurde nur getrübt durch das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Das fröhliche Christbaumfest Anfang Dezember hat sich über die SVM-Vereinsgrenzen hinaus etabliert mit seiner großen Auswahl an Bäumen, dem Heimbring-Service und der attraktiven Christbaum-Tombola. Das am 31. Dezember verstorbene Vorstandsmitglied Frank Guckelberger hatte noch das Konzert seiner Band NOAM organisiert, das am 28. Dezember im Sportpub stattfand.