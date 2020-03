Hüfingen Entwarnung: Kein Corona-Fall an Lucian-Reich-Schule

Hüfingen - Besorgte Eltern und reichlich Spekulationen: Dafür hatte am Freitag das Gerücht gesorgt, dass es an einer Hüfinger Schule einen Corona-Verdacht geben soll. Franz Dury, Rektor der Lucian-Reich-Schule hat auf die Gerüchte reagiert und hat versucht, die Eltern mit einem Schreiben zu beruhigen. Der Rektor der Gemeinschaftsschule widerspricht dem Gerücht deutlich: "Bis zum heutigen Tag (Freitag, 6. März), gibt es keinen bestätigen Corona-Virus-Fall an der Lucian-Reich-Schule Hüfingen", schreibt Franz Dury an die Eltern seiner Grund- und Gemeinschaftsschüler.