Hüfingen Ende des Schneckentempos in Sicht

Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier und Breitband-Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis griffen nicht wie gewohnt zum Spaten, um so deutlich zu machen, dass der Glasfaser-Ausbau die Planungsphase und Zuschuss-Akquirierung hinter sich gebracht hat und es jetzt an die Umsetzung geht. Am sogenannten zentralen Technikstandort, direkt neben der Schellenberger-Grundschule gelegen, läuteten sie die heiße Phase des Breitband-Ausbaus in Hausen vor Wald und Behla ein. An dem zentralen Technikstandort kommt das Backbone, das Basisnetz des Landkreises, an und von dort werden Rohre an die Kabelverzweiger (graue Kästen an den Straßen) verlegt. Und von denen wiederum gehen die Rohre direkt in die Häuser.