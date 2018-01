Hüfingen Einwohner strömen zur ersten Gmond im neuen Jahr

Mit der Neugestaltung des Kinderspielplatzes und des Ausbaus des Breitbands seien erste Schritte bereits getätigt worden. Nun soll endlich auch das Rathaus energetisch saniert, der Bolzplatz generalsaniert sowie der zweite Bauabschnitt des Hofenwegs in Richtung Fürstenberg umgesetzt werden. In 2018 wird voraussichtlich ebenfalls der dritte Bauabschnitt der Fernwärme ausgebaut. Hierbei handelt es sich um die Strecke "Am Bach sowie das Hinterdorf. Ein weiterer wichtiger Punkt wird die Inbetriebnahme des Breitbandes im Sommer 2018 sein. Mit der offenen Frage nach einer Zukunftsperspektive für Sumpfohren übergab Ortsvorsteherin Ancilla Batsching das Zepter an Bürgermeister Kollmeier, der neben der Kindergartenproblematik ebenfalls das Breitband ansprach.