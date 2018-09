Hüfingen Ein Schmuckstück aus Nussbaumholz

Das Schmuckstück aus Nussbaumholz begleitete Eva Rosenstiel bis zum heutigen Tage. Zuvor diente es im Haus Nober, in dem sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte, als nützlicher und dekorativer Aufbewahrungsort. "Als die Wohnung im Haus Nober nach dem Tod der Großeltern ausgeräumt wurde, nahm ich den alten Schrank mit nach Freiburg in meine Studentenwohnung. Denn mit seinen vielen kleinen und großen Schubladen war er wirklich überaus praktisch", beschreibt die Künstlerin ihren Zierschrank, der seither in ihrem Leben stets gute und nützliche Dienste erwies.