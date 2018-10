Hüfingen Ein märchenhaftes Abenteuer

Hüfingen-Hausen vor Wald. Die Bürgerhalle in Hausen vor Wald wandelt sich in einen Treffpunkt der Traumprinzen, Wölfe und Zwerge. Eine mystische Aura umgibt sie am Samstag, 20. Oktober. Dann wird in der Bürgerhalle ab 19 Uhr das Schülermusical "Es war einmal" aufgeführt.

Das märchenhaft historische Abenteuer vor der Kulisse eines Schlosses wurde von der Gesangsschule "Wege der Stimme" in Szene gesetzt. Die Musikerin und Gesangslehrerin Alice Böhm zeichnet gemeinsam mit Leiterin Bettina Kuhn für Arrangement und Inszenierung verantwortlich. Seit Februar bereitet Alice Böhm die 30 Schüler auf die Aufführung vor. Während dieser Zeit gab es auch neue Ideen zum Ablauf, die nun das Musical bereichern. Das Grundkonzept blieb erhalten. Wer eines der vorhergehenden Musicals der Gesangsschule gesehen hat, weiß, dass ihn einige Überraschungen und eine Vielfalt an gesanglichen Beiträgen erwarten.

Einlass um 18 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Gesangsschule "Wege der Stimme" in der Kalliwodastraße 8 in Donaueschingen oder telefonisch unter der Rufnummer 0771/8 96 55 63.