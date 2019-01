Beim gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul in Hausen vor Wald bedankten sich Pfarrer Manuel Grimm und Gemeindereferent Harald Frey bei den Kindern im Alter von acht bis 15 Jahren für das Engagement als Sternsinger. Sie waren in Behla mit drei Gruppen und in Hausen vor Wald mit vier Gruppen unterwegs und sammelten für das Kindermissionswerk in Peru. Die Mundelfinger Sternsinger waren die ersten Sternsinger, die dieses Jahr auf Achse waren. Sie präsentierten sich in neuen Gewändern. Möglich gemacht hat das die einheimische Schneiderin Lydia Kindler. Foto: Krause-Sittnick