Hüfingen Ehre für besondere Menschen

In den Tanzproben und bei den Auftritten und Aktionen wird seither stets darauf geachtet, dass Nanke so gleichberechtigt wie alle anderen Kindern behandelt wird und auch zwei bis drei Tänze mitmachen kann. Und auch mit den Eltern Türschmann werde eng zusammengearbeitet: Aktionen werden auf Nanke abgestimmt und es werden Regelungen gefunden, wie sie sich gleichgesinnt fühlen kann.

Nanke konnte durch ihrer Aufnahme in die Kindertanzgruppe ihr Selbstbewusstsein, ihren Mut und ihre Zuversicht stärken. Sie hat viel Freude und weiß genau, was sie will. Und auch wenn die Aussprache undeutlich ist, zeigt sie Begleitenden, was sie eigentlich meint und die Tanzleiterinnen und Kinder verstehe das recht gut.