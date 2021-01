Hüfingen Durch die Tracht in der Baar daheim

"Nankes Ziel war es von klein auf, eines Tages bei den Trachtenkindern mitzutanzen und an der Prozession in Tracht mitzulaufen. Sie ist ein sehr willensstarkes Kind und hat es durch ihr selbstgesetztes Ziel auch geschafft, gehen zu lernen", erinnert sich eine der Leiterinnen der Kindertanzgruppe, Silke Gräther. Dabei dürften sich viele noch erinnern, wie Nanke mit etwa vier Jahren mit Hilfe eines sogenannten Walkers erstmals die Fronleichnamsprozession begleitete. Beim Nankes Handicap sei es ein Merkmal, dass die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten oftmals erst spät erlernen.

Der schönste Zufall war zudem, dass es Nanke sogar auf die Titelseite einer friesischen Zeitung schaffte. "Als der Opa dies sah, war er so stolz, dass er mit der Zeitung durch den rund 750 Kilometer weit von hier aus entfernten Wohnort fuhr und das Bild allen zeigte", schmunzelt Türschmann.

Mittlerweile sind Femke und Nanke fester Bestandteil der Trachtengruppe Hüfingen. "Beide freuen sich immer auf den Mittwoch, wenn sie wieder zur Probe dürfen. Für beide ist dies ganz wichtig. Gerade Nanke zieht aus der Trachtengruppe ganz viel Kraft und Motivation", sagt die Mutter.

"Wir als Heimatzunft freuen uns natürlich unglaublich, dass wir sogar Kindern, welche nicht mit unseren Traditionen aufgewachsen sind, ein solches Gefühl von Heimatverbundenheit, Mut und Freude geben können", meint Vereinsvorsitzende Pia Ilg. Besonders stolz sind die Trachtendamen, dass man ihnen die Kinder auch anvertraut: speziell Nanke, welche durch das Prader-Willi-Syndrom nicht immer gleichzusetzen ist mit den anderen Kindern. Sie wird, soweit es geht, behandelt wie jedes andere Kind. "Oftmals merkt sie es aber selbst nicht, wenn es ihr zuviel wird und sie braucht dann kurz eine Pause, in der sie zuschauen soll", sagt Silke Gräther. Gibt es Unklarheiten, unter anderem Fragen zur Ernährung, werden Schwester Femke zu Rate gezogen oder die Eltern. Denn eine Ausprägung des Prader-Willi-Syndrom ist es, dass kein Sättigungsgefühl eintritt. Die Kooperation der Tanzleiterinnen Sarina Bäurer, Silke Gräther und Karina Banski mit der Familie Türschmann ist dabei wichtig und sehr gut.

Gelungene Inklusion

"Für uns ist dies ein gutes Beispiel, wie Inklusion funktioniert. Gerade die Ausprägung der Esssucht macht es aus Elternsicht sehr schwer, das Kind ›Fremden‹ zu überlassen. Dies erfordert ein hohes Maß an Vertrauen und ein gutes Verhältnis zu Betreuern. Dies haben wir hier zu den Tanzleiterinnen und Mitgliedern der Trachtengruppe zu 100 Prozent", sagt Enke Türschmann.

"Nanke nimmt bei der Trachtengruppe am gesellschaftlichen und sozialen Leben teil. Das freut uns als Eltern sehr, dies zu sehen und so mitzuerleben", so die Mutter weiter. Auch wie die anderen Kindern mit ihr umgehen, das mache sehr viel Freude. Pia Ilg gibt das Lob zurück: "Die ganze Heimatzunft Hüfingen ist sehr stolz darauf, wie Kinder und Betreuer dies wuppen. Wir haben 2019 den Sozialpreis der Stadt Hüfingen bekommen und sind natürlich sehr stolz auf unsere souveränen Trachtenkinder und Tanzleiterinnen."

Besondere Ehre

Besonders geehrt fühlten sich die Hüfinger, als die 11-jährige Femke bei der Einschulung auf die Sankt-Ursula-Schule in Villingen die Hüfinger Tracht anzog. An diesem Tag trug sie die Tracht voller Stolz, erinnert sich die Mutter. Sehr positiv seien die Reaktionen von Mitschülern, Eltern und Lehrern gewesen. "Es freut uns als Heimatzunft unendlich, dass Femke unsere Baaremer Tracht zu so einem wichtigen privaten Anlass voller Stolz trägt", bemerkt Pia Ilg hierbei.

Die Hüfinger Heimatzunft besteht aktuell aus knapp 100 Erwachsenen und 30 Kindern. Kinder können ab circa vier Jahren in die Trachtengruppe aufgenommen werden. Dort können sie sich entweder einer Tanzgruppe oder der Glockenspielgruppe anschließen. Die Kinder treffen sich in der Regel jeden zweiten Mittwoch im Bürgerhaus Krone im zweiten Obergeschoss. Sie sind in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe trifft sich von 16.15 bis 17 Uhr, die älteren Kinder treffen sich im Anschluss von 16.45 bis 17.30 Uhr. Bei Interesse kann man sich unter der E-Mail-Adresse heimatzunfthuefingen@web.de melden.