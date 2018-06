Hüfingen Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 27

Ein 74-jähriger VW-Fahrer war aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit dem Ford eines entgegenkommenden 40-Jährigen. Durch die heftige Kollision wurden der 74-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Der Ford-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg verlegt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von rund 10.000 Euro. Die Straße war während des Einsatzes voll gesperrt.