Hüfingen Drei Monate im ewigen Eis

Hüfingen. Dieses Interesse hat die 26-Jährige schließlich zu einem Biologie-Studium an die Universität nach Rostock geführt. Warum so weit im Norden? Nur einige Universitäten in Deutschland bieten Kurse in Meeresbiologie an. Und die sind, logisch, auch am Meer.

Während des Studiums wird Merz auf ein Angebot des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz Zentrum für Polar und Meeresforschung, aufmerksam. Es geht um eine Forschungsreise in die Antarktis. Drei Monate im ewigen Eis. Sie bewirbt sich und wird genommen. Kein Wunder, erfüllt sie schließlich die Auflagen und kann einige Bonuspunkte mitbringen: Sie spricht Spanisch, hat etliche Praktika entlang der südamerikanischen Küste absolviert, von Patagonien bis Ecuador, und ist zertifizierte Forschungstaucherin. "Dazu muss man knapp 100 Tauchstunden ableisten, vor allem in der Ostsee und der Schweriner See", sagt Merz.

Im Oktober 2016 geht es schließlich Richtung Süden, in die Antarktis. Die Expedition findet auf der argentinischen Station Carlini statt, die vom Militär unterstützt wird. Von der argentinischen Küstenstadt Mar del Plata geht es mit dem Schiff über die so genannte Drake-Passage bis zur King George Island, Antarktis. Die Fahrt dauert zehn Tage: "Ich war schon öfter auf Forschungsreisen. Aber dieses Mal hab ich Tabletten gegen die Seekrankheit geschluckt." Diese Breitengrade werden auch als "Roaring Forties" (deutsch: wütende Vierziger) bezeichnet. Winde aus westlicher Richtung sorgen dort das ganze Jahr hindurch für unbeständiges Wetter und hohen Seegang. "Ich war noch nie so froh, Land zu sehen", beschreibt Merz.