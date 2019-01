Hüfingen Drei Höhepunkte in einem Jahr

"Wir haben für dieses Jahr wieder ein tolles Programm mit insgesamt 29 größtenteils auch öffentlichen Veranstaltungen auf die Beine gestellt", freut er sich.

Neben Vortragsveranstaltungen, die wieder einen Querschnitt verschiedener Themen repräsentieren, gibt es für Leichenauer 2019 auch drei "absolute Top-Highlights". Dazu zählt der Hüfinger Kolping-Chef gleich zu Jahresbeginn den Kolpingball, der am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar, in der Stadthalle traditionsgemäß den Reigen der Hüfinger Saalfasnet einläutet. "Im Dschungel", so lautet das Ballmotto, bei dem rund die Hälfte der 180 Mitglieder aktiv an der Gestaltung beteiligt sind.

Als zweites Highlight freut sich Leichenauer auf den öffentlichen Vortrag am 13. Mai um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim, bei dem Kolping-Bundessekretär Ulrich Vollmer aus Köln zum Thema "Adolph Kolping – Wesen und Wirken damals und heute" spricht. Dritter Veranstaltungs-Höhepunkt sei am Donnerstag, 4. Juli, der Fiirobed-Hock auf der städtischen Festwiese, den die Kolpingbrüder in Zusammenarbeit mit der Katholischen jungen Gemeinde mit einem Kinderprogramm attraktiver gestalten.