Hüfingen Dieses Glück ist hart erkämpft

Hüfingen. Für einen gemütlichen Kaffeenachmittag mit den Flüchtlingen hatte der Helferkreis fleißig Kuchen gebacken. Abdu Mahmud aus Eritrea ist überglücklich, dass er seine Frau Fatma und seinen fünfjährigen Sohn endlich bei sich hat. Einen geglückten Familiennachzug nennt man das. Geglückt deshalb, weil man dafür unendliche Hürden überwinden und lange Wartezeiten in Kauf nehmen muss, von vielen Ängste und Sorgen geplagt wird und viel Geld bezahlen muss. Ohne die engagierte Unterstützung des Helferkreises wäre es für Abdu Mahmud wohl nicht möglich gewesen, die vielen bürokratischen Anforderungen zu erfüllen und die finanziellen Mittel aufzubringen. Auch die Helfer benötigten viel Durchhaltevermögen, um die Familie glücklich zu vereinen. Das ist das erste Mal, dass dies in Hüfingen gelungen ist.

Abdu Mahmud und seine Frau Fatma machten sich Ende 2014 mit ihrem damals knapp dreijährigen Sohn Ahmed auf die langen Flucht nach Europa. Das bedeutete zu Fuß nach Äthiopien, durch die Wüste in den Sudan. Völlig entkräftet mussten Fatma und der kleine Ahmed in einem Flüchtlingslager im Sudan zurückbleiben. Adbu Mahmud machte sich allein auf den Weg Richtung Mittelmeer. 2015 kam er in Deutschland an, sein Asylantrag wurde zügig anerkannt, im September des Jahres stellte er einen Antrag auf Familiennachzug.

Inzwischen lebte der Eritreer in Hüfingen, wo sich der Helferkreis für ihn engagiert. Es wurden unzählige Mails mit der Botschaft in Khartoum im Sudan und dem Ausländeramt ausgetauscht. Der erste Termin für eine Vorsprache in der Botschaft wurde für September 2016 festgelegt. Nachdem Anne Köhl vom Helferkreis wegen des späten Termins Einspruch erhoben hatte, wurde dieser auf April 2016 vorgezogen. Inzwischen litt Abdu Mahmud an Depressionen, denn er hatte keine Arbeit und seine Frau und sein Sohn fehlten ihm sehr. Obwohl er erfolgreich ein Praktikum absolviert hatte, stets pünktlich, zuverlässig und arbeitswillig war, erhielt er die versprochene Stelle nicht. Eine weitere Hürde kam hinzu: Die deutsche Botschaft ließ wissen, dass die Ausweisdokumente von Fatma Mahmud nicht vollständig seien. Doch Papiere zu besorgen, war für die alleinstehende Frau im Sudan eine schier unlösbare Aufgabe. Für jeden Termin an der Botschaft musste sie 1000 Kilometer zurücklegen. Es wurde ein Rechtsanwalt zur Unterstützung beauftragt. Anfang 2017 waren alle Papiere komplett.