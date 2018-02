Hüfingen Die Wutachregion ist im Tanzfieber

Hüfingen-Mundelfingen. Schon Monate zuvor versendet Cheforganisator Daniel Schwarz die Einladungen an mögliche Teilnehmer aus der gesamten Region. Das Jazztanzturnier hat einen guten Ruf, regelmäßig gehen auch Anmeldungen von Teilnehmern ein, die den Veranstaltern des SV Mundelfingen zuvor noch nicht bekannt waren.

Schwarz bearbeitet die Anmeldungen der Tanzgruppen, schreibt Zusagen und Absagen. Denn die Anzahl der Teilnehmer am Jazztanzturnier ist begrenzt. Die älteste Geschichte hat das Damentanzturnier, mit dem einst alles begann. "Nach dem aktuellen Modus, der nach der Vorausscheidung eine Finalrunde mit den vier besten Tanzgruppen und abermaliger Präsentation des Siegertanzes vorsieht, kommen wir auf 17 Tänze. Das ist für ein abendfüllendes Programm ausreichend". Daniel Schwarz spricht von einer gesunden Entwicklung, die die Auszeichnung der Siegerinnen noch vor Mitternacht vorsieht. So bleibt für das Publikum noch ausreichend Zeit für Gespräche und weitere nette Stunden in der Halle oder Bar.

Seit einigen Jahren reihen sich am Sonntag die Kinder- und die Jugendtanzturniere an den Damentanzwettbewerb an. In der Regel ist die Aubachhhalle dann ein weiteres Mal komplett belegt. Dies solle die Gruppen jedoch nicht vor einer Anmeldung abschrecken. "Schließlich erhalten alle auftretenden Gruppen für ihre Aufführung eine Bewertung von einer Fachjury, die ihnen Optimierungspotenzial für das kommende Jahr aufzeigt", so der Organisator. Daniel Schwarz nimmt Anmeldungen jederzeit entgegen. Falls es mit dem Auftritt in diesem Jahr nicht klappen sollte, wird die Gruppe rechtzeitig im kommenden Jahr angeschrieben.