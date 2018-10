Hüfingen Die Hüfinger bewerten ihre Stadt

Ein kleiner Wermutstropfen wurde von Manuel Schneider, dem Leiter des St-Verena-Kindergartens, offenbart: "Wir hätten uns ein etwas anderes Klientel gewünscht. Eben mehr Familien mit Kindern." Dennoch habe es interessante Anregungen gegeben. Etwa, dass die Natur bei den Kindergärten eine noch größere Rolle spielen soll. "Die Wohnortsnähe scheint den Leuten auch wichtiger zu sein, als unser pädagogisches Konzept. Und natürlich ist auch die gebührenfreie Kita ein Thema", so Schneider.

Ordnungsamt

Auf den Plänen der Stadt und den Ortsteilen hatten die Besucher die Möglichkeit, mit Klebepunkten Gefahrenstellen zu markieren. "Wir bekommen hier eher keine Fragen gestellt, sondern viele Anregungen über Probleme", erklärte Svenja Freitag vom Ordnungsamt. Punkt zehn liegt etwa im vorderen Bereich der Schaffhauser Straße. Hier plädierte ein Bürger für eine Fußgängerüberquerung.

Bauen

"An unserem Stand herrschte reges Interesse", sagte Otto Körner vom Ingenieurbüro Arcus. Häufig seien die Baulandpreise angesprochen worden, und bezahlbarer Wohnraum. "Etliche wollen ein Gebäude kaufen, was aber vom Markt nicht bedient wird. Dabei sehen die Leute in der Stadt viele leer stehende Häuser, die nicht genutzt werden", so Körner. Thema waren auch die Radwege, bei denen die Verbindung in die Ortsteile ausgebaut werden solle. "Wir werden das entsprechend prüfen", so Gerhard Hopfinger vom Stadtbauamt.

Stadtverwaltung

Überrascht zeigte sich Hauptamtsleiter Horst Vetter: "95 Prozent finden, dass wir uns in der Stadt gut um Familien mit Kindern kümmern. Thema an seinem Stand sei auch der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten der Kindertagesstätten gewesen. "Außerdem wollten viele wissen, wieso man in Behla eine zentrale Kita baut", so Vetter.

Bildung

Im Bereich der Schulen galt das Interesse vorrangig den Baumaßnahmen und der Tagesgestaltung an der Lucian-Reich-Schule: "Wir gehen mit der Gestaltung vom üblichen Klassenkonzept weg", sagte Architekt Jochen Spies.

Nahverkehr

"Es kam zum Ausdruck, dass für viele die Dauer einfach wichtig ist. Geht es mit dem Auto schneller, nehmen sie nicht den Bus", sagte Sabine Preiser vom Straßenverkehrsamt des Landkreises.

Stadtkasse

Hier konnten sich die Besucher an einem Fragebogen über die Investitionen und mögliche Ausrichtungen der Stadtkasse äußern: "Viele Teilnehmer haben sich beteiligt. Das müssen wir jetzt erst auswerten", so Stadt-Kämmerer Michael Binninger.

Carsharing und Alter

Beide Bereiche konnten über ihr Angebot informieren: "Ich war überrascht, wie viele uns nicht kennen", so Maren Koffler von der Beratungsstelle.

Die Ergebnisse der Veranstaltung werden von Translake zusammengefasst und dem Gemeinderat als Bericht vorgelegt. Bürgermeister Kollmeier spricht bereits von einer Fortsetzung: "Wenn ich von einem ersten Zukunftsdialog spreche, soll es auch einen zweiten und dritten geben." Man habe es gewagt und vieles angesprochen. Damit solle ein langer Dialog in Gang gebracht werden. Von der ersten Auflage zeigte sich Kollmeier ob der über hundert Besucher begeistert: "Ein positives Resümee."