Hüfingen Die glitzernde Welt der Bühne lockt

Im Fach vokale Anatomie habe sie beispielsweise den Aufbau und die Funktionsweise ihres Kehlkopfs beigebracht bekommen. "Erst als ich wusste, was da in meinem Hals passiert, konnte ich den Anweisungen meines Gesanglehrers wirklich folgen, wenn er meinte, ich solle den Kehlkopf höher nehmen".

Die Freiburger Schule habe ihr neben aller fachlichen Fortschritte auch sehr viel für ihre persönliche Entwicklung gegeben, offenbart die junge Frau. Zu Beginn ihrer Zeit in Freiburg sei ihr die Schauspielerei sehr schwer gefallen. Schüchternheit und geringes Selbstbewusstsein hätten es ihr schwer gemacht, auf der Bühne aus sich herauszugehen. Durch den Unterricht habe sie diese Unsicherheit mehr und mehr ablegen können. Laut Kurth sei glücklicherweise zudem der gefürchtete Konkurrenzkampf ausgeblieben, so dass auch ihr Umfeld zu einem positiven Lernprozess beigetragen habe. Der erste Schritt in Richtung Musicalstar ist hiermit getan. Nun beginnt die Bewerbungsphase um ein erstes Engagement. Und wer weiß, vielleicht wird man Corinna Kurth tatsächlich eines Tages in ihrer Traumrolle Molly aus dem Musical "Ghost –­Nachricht von Sam" zu sehen bekommen.

Die 20-jährige Corinna Kurth stammt aus Hüfingen und singt schon seit sie denken kann. Im Alter von 13 Jahren besuchte sie mit "We will rock you" ihr erstes Musical und war sofort begeistert. Seitdem hat sie die Faszination für die Bühnenshows, in denen Tanz, Gesang und Schauspiel miteinander vereint werden, nicht mehr losgelassen. Mit 14 Jahren begann Kurth, Gesangsunterricht zu nehmen, ein Jahr später kam Ballett dazu. Von ihrem Vater lernte sie das Gitarrespielen und auch im Klavier ist sie geübt. Wer sich selbst von ihrem Talent überzeugen möchte, hält am besten nach der Band Sunshine Music Ausschau, mit der Kurth in Begleitung ihres Vaters auf verschiedenen Veranstaltungen in der Umgebung auftritt.