Hüfingen Der Meister des Cego-Spiels feiert 70. Geburtstag

Seine konstante Spielweise bugsierte ihn in der ewigen Bestenliste der Schwarzwaldmeisterschaften auf Platz eins. Auch sonst ist der zweifache Schwarzwaldmeister immer wieder in den Siegerlisten der Turniere zu finden. "Zum Erfolg gehört Abgeklärtheit, eine gehörige Portion Glück und Routine, die man sich am besten durch möglichst viele Turnierteilnahmen aneignet", verweist Trenkle darauf, dass es noch viele andere gibt, die sehr gut Cego spielen können.

Eine starke Charaktereigenschaft des Geburtstagskindes ist es, seine beim Kartenspiel gesammelten Erfahrungen an die kommenden Generationen weiter zu geben und so das Brauchtum zu bewahren. Im Zeitalter der Digitalisierung überzeugte er schon manchen Jugendlichen vom Reiz des Kartenspiels. Auch Landfrauenvereinen gab er Einführungskurse in das Kartenspiel.

"Meinem Opa habe ich es zu verdanken, dass ich in meiner Freizeit im Cego meine Berufung gefunden habe", sagt Trenkle, der bereits im Alter von fünf Jahren erste Kartentrick erlernte.