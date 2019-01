Hüfingen Der Behlaer Häsmaler aus Berlin

Kunterbunt und vielfältig: So geht es in der Fasnachtszeit auf den Straßen zu. Oftmals erfreuen wir uns an den bunten Farben und den kreativen Gestalten, doch was oder wer steckt eigentlich hinter all der bunten Vielfalt?

Hüfingen-Behla. Genau diese Fragen stellte sich vor Jahren der Behlaer Oscar Viergutz. Viergutz, der eigentlich aus Berlin stammt, zog es 1992 von der Hauptstadt ins Ländle. Dort sah er an der Fasnacht 1993 in VS-Schwenningen zum allerersten Mal die traditionellen Weißnarren.

Bereits damals war dem Zugereisten klar: "Eines Tages werde ich so ein Häs malen." Noch heute lächelt er über diese Anekdote und erzählt gerne: "Als ich das bemalte Häs zum ersten Mal sah, war ich ganz fasziniert. Noch heute stehe ich an Fasnachtsumzügen gerne am Straßenrand und betrachte die Narrenhäser. Für mich ist jedes Häs ein Kunstwerk. Und wenn ich Weißnarren sehe, geht mir das Herz auf."