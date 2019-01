Hüfingen Das Problem mit dem Winterdienst

"Das ist uns am wichtigsten. Am Wochenende, oder wenn Kirche ist, hilft auch mal jemand vom Gemeindeteam. Nur unter der Woche finden wir niemanden", so Springindschmitten. Zwar gebe es auch im Kindergarten einen Hausmeister, der kümmere sich als Renter aber hauptsächlich um Grünarbeiten im Sommer, Heckenschneiden, Rasenmähen.

Erzieherinnen greifen selbst zur Schaufel

Den kleinen Weg im Eingangsbereich des Kindergartens machen die Erzieherinnen selbst frei, streuen dort Split. "Das gehört eben auch noch dazu. Wenn an einem Tag geräumt wurde, es am nächsten glatt wird, sollte auf dem Weg etwas Split ausgebracht werden."

Der Weg von der Kirche zum Kindergarten wird noch von einem weiteren gequert, der eigentlich als Zugang für die Kinder nicht übel wäre. An einer Stange prangt jedoch ein Schild: kein Winterdienst. Der Weg wird schon seit der Eingemeindung nicht mehr freigemacht, wer ihn räumt, macht das auf eigene Verantwortung.

"Letztens ist ein Elternteil mit einer Schneefräse da durch. Da haben wir auch nachgefragt, ob nicht vielleicht Interesse da wäre, auch den anderen Weg zu machen. Nach einer Bedenkzeit wurde das jedoch abgelehnt", sagt Springindschmitten. Er ergänzt: "Klar wird man nicht unbedingt reich von der Arbeit, es hängt eben vom Wetter ab. Aber selbst bei wenig Schnee hat man da eine gute Stunde Arbeit."

Und wie sieht es mit einem professionellen Schneeräumdienst aus? "Wenn wir uns einen aus Donaueschingen oder Hüfingen holen, dann müssen die auch erst mal hierher kommen. Zudem können die Wege nicht mit einem großen Pflug befahren werden", so Springindschmitten.

Allerdings scheint dies die letzte Option, wird kein Helfer gefunden. Vor der Schule werde mit einem großen Schneeräumer gearbeitet, vor der Halle übernehme das ein Hausmeister und auch die Gemeinde sei mit einem kleinen Traktor unterwegs. Wer in den Wintermonaten das Schneeräumen und Streuen bei Kirche und Kindergarten übernehmen möchte, kann sich melden bei: Hugo Springindschmitten, Telefon 07707/9 80 31, oder Wilfried Föhrenbacher, Telefon 07707/98 94 00.