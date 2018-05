Hüfingen Das Leben musikalisch bereichert

Vor vier Jahren übernahm Hubert Stinner den Kirchenchor in einer schier ausweglosen Situation. Aus einem ursprünglich auf Fronleichnam begrenzten Projekt entwickelte er eine Dauerkooperation Schule-Verein.

Stinner erwähnt Projekte in jährlichen Berichten

Stinner erinnerte an die zusätzlich mit dem Frauenchor aufgeführte Ethno-Messe, die sehr viele junge Menschen begeistert habe. In seinen musikalischen Berichten, die das Kultusministerium jährlich fordert, erwähnte er die Bergmesse, diverse gemeinschaftliche Ausflüge oder auch die beiden Gottesdienstauftritte in Bayern als Highlights.