Hüfingen Das Interesse am Gesang geweckt

In zweiten Konzertteil knüpften der Männerchor und der Frauenchor des MGV Bräunlingen unter Leitung von Mathias Listmann mit einem vielschichtigen Programm an die gesangliche Vielfalt des ersten Teils an. Die Fürstenberger mit Matthias Mayer an der Front nahmen die Zuhörer durch weite Täler und große Höhen. Im Walzertakt und auf den blühenden Prater mit. Der MGV Dögginger mit Yanica Hristova an der Chorspitze beendete mit de populären "Conquest of Paradise" und einem rauschenden Schwarzwaldbächlein das Konzert der Einzelchöre. Wie eine Zugabe wirkte das von allen Chören präsentierte Lied "Miteinander, füreinander", das symbolisch für die Gemeinschaft der Gesangsvereine stand. Weitere Akteure des Gruppenkonzerts waren die beiden Pianisten Liliya Blenkle und Patrick Bäurer, denen der Spaß anzumerken war, auf einem echten Flügel in der Halle spielen zu können.

Das Gruppenkonzert der Gruppe Südbaar findet einmal jährlich an wechselnden Veranstaltungsorten statt. Gastgeber ist einer der Mitgliedschöre, zu denen die Chöre der Männergesangvereine (MGV) Hausen vor Wald, Eintracht Leipferdingen, Eintracht Mundelfingen und Liederkranz Döggingen gehören. Gemischte Chöre der Gruppe Südbaar stellen der MGV Blumberg und der MGV Bräunlingen, die jeweils mit dem Männer- und dem Frauenchor teilnehmen. Auch gemischte Chöre beteiligen sich .