Hüfingen Das Glasfasernetz nimmt Gestalt an

Hüfingen (wur). Der Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung attestierte in Mundelfingen gute Fortschritte beim FTTB-Ausbau. Die Technologie FTTB steht für Glasfaser bis in jedes Haus. In Mundelfingen sei das bis auf einen einzigen Hausanschluss vollbracht, sagte Cabanis im Gemeinderat. Ein Jahr, nachdem der zentrale Technikstandort in der Nähe der Aubachhalle installiert worden ist, ist das gesamte Ortsnetz betriebsbereit.

Extrem hoch sind die Anschlussquoten auch in Fürstenberg und Sumpfohren. In allen Ortsteilen erreiche die Anschlussquote die Marke von 90 Prozent, sagte Cabanis auf Anfrage. Nach dem Spatenstich im vergangenen Oktober ist der Tiefbau im öffentlichen Teil in Sumpfohren abgeschlossen. Aktuell erfolge die Abnahme durch die Stadt. In Fürstenberg fehlen aktuell 500 Meter nördlich der Kirche und zwei Anlieger im Außenbereich. Der Tiefbau außerorts sei abgeschlosssen, der Feinbelag für die Straßenquerungen fehle noch. Ende Juni seien die ersten Hausanschlüsse betriebsbereit, vier von fünf dürften bis Ende August zur Verfügung stehen. Ferienbedingt soll das letzte Fünftel im September folgen. Bauseitig sie die Maßnahe dann im Oktober abgeschlossen. In Hausen vor Wald und Behla stockt der Ausbau trotz hoher Anschlussquoten. Aktuell passen dort die gemeldeten Leitungsqualitäten nicht in den Förderrahmen.

Nachdem bereits 2016 und 2017 die Gewerbegebiete Stettenwinkel und Seemühle sowie das Gewerbegebiet zwischen Hüfingen und Allmendshofen ans Glasfasernetz kamen, sind dort auch viele Privatkundenanschlüsse bereits in Betrieb. Schwierig dürfte der FTTB-Ausbau westlich der Bahnlinie werden, so die Einschätzung von Cabanis. In diesem Bereich sei es schwierig, Fördermittel zu bekommen. Ähnliches gilt für den weiteren Ausbau in der Kernstadt. Dem stehen eine schwierige Förderkulisse aber auch akuelle Belastungen im Weg. So leide der städtische Verkehr aktuell bereits durch andere Baumaßnahmen.