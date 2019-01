Hüfingen Das Ehrenamt soll höher dotiert werden

Bei den genannten Sätzen mache niemand ein Plus, es handele sich tatsächlich um Entschädigungen, betonte CDU-Sprecher Christof Faller. Zudem benötigten die eigentlichen Sitzungen viel Zeit der Vorbereitung. Reichtümer lassen sich weder am Ratstisch noch bei den Sprechstunden in den Ortsverwaltungen erwerben. So bekommt ab der nächsten Sitzungsperiode jeder Gemeinderat einen monatlichen Grundbetrag von 33 Euro je Sitzung. Ausschuss und Gemeinderat werden als eine Sitzung betrachtet, Eine Fraktionssitzung wird mit 22 Euro vergütet. 80 Euro pro Monat bekommt ein Fraktionsvorsitzender, die Fraktion wird jährlich mit 320 Euro bedacht. Je Fraktionsmitglied kommen hier neun Euro pro Monat hinzu.