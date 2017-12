Hüfingen CDU gegen SPD Forderung bei Kindergarten

Hüfingen (guy). Damit einher geht auch die Bedingung, das letzte Kindergartenjahr zur Pflicht zu machen. "Die Forderung ist fraglich. Es geht nicht, das letzte Jahr zur Pflicht zu machen", sagt Fraktionssprecher Franz Albert. Zudem sei es nicht Aufgabe der Stadt, eine Gebührenfreiheit zu ermöglichen. "Familien werden in Hüfingen überdurchschnittlich unterstützt, etwa auch durch den Familienpass, der gerade wieder überarbeitet wird", so Albert weiter. In den vergangenen drei bis vier Jahren seien die städtischen Ausgaben im Kindergartenbereich um zehn Prozent gestiegen. "Damit haben wir kontinuierlich auch die Leistungen verbessert", sagt der Fraktionssprecher. Die Thematik sei früher schon aufgekommen, der damalige Bürgermeister sei der Meinung gewesen, es sei nicht Aufgabe der Stadt, sondern des Landes oder des Bundes.