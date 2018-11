Hüfingen CDU-Fraktion auf Ortsteil-Fahrt

Straßen und Wegesanierung haben in Sumpfohren Priorität. Laut Pressemitteilung konnte die CDU-Fraktion eine gelungene Rathaussanierung besichtigen. Hauptthema ist in Behla die Gestaltung des Ortmittelpunktes nach der Fertigstellung der Umgehungsstraße. Feststellen konnten die Gruppe, dass der Feldweg zwischen Behla und Sumpfohren in sehr desolatem Zustand ist. Hier bestehe ein deutlicher Handlungsbedarf.

Große Zufriedenheit

In Fürstenberg ist die Feldwegesanierung vordringliches Thema. Größter Wunsch, auch der CDU-Fraktion, ist das Vereinshaus, wo die Zuschussbewilligung aussteht. Dauerthema ist in Mundelfingen die Zukunft der alten "Gfriere" und des Schlachthauses. Aufgrund von Problemen der Heizung wird hier der Anschluss an die Fernwärme für das Rathaus und der Aubachhalle angestrebt.