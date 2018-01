Die Hüfinger Straßenfasnet wurde in jedem Jahr von vielen Hexlein eröffnet. Angeführt von der Jugend der Stadtmusik setzte sich der bunte Zug am Samstag am Hanselbrunnen durch die Hinterstadt in Bewegung. Dort wieder angekommen, durften die kleinen Hexen noch ein paar freche Fasnets-Sprüche aufsagen. Für alle gab es noch eine süße Überraschung. Foto: Lendle