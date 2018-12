Hüfingen Bunte Bescherung der Vereine für Bürger

Der Chor entführte ins Winterwunderland, warb für den Gesang in aller Welt und erinnerte in aufgepepptem Outfit mit dem bekannten Cha-Cha-Cha an eine Zeit,als die Konjunktur in der noch jungen BRD zu brummen anfing. Schnell wurden die Männer noch einen musikalischen Dank an die Freunde los.