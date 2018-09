Hüfingen Bürgerwehr feiert Jubiläum in kleinem Rahmen

Gefeiert wird also unter ungewisser Perspektive. "Die Kräfte sind aufgezehrt. Ich glaube nicht, dass es uns zum 75-Jährigen noch gibt", räumt Vogel unumwunden ein. Dieser Pessimismus speist sich aus den Erfahrung der vergangenen Jahre. So waren es nämlich seit dem "Silber­jubiläum" unzählige Veranstaltungen, in denen die Bürgerwehr abseits vom Paradieren Präsenz zeigte. Die ­Hoffnung, sich bei Stadt­bächlifest, ­Töpfermarkt oder Römerfest als gesellige, fleißige und ­bürgernahe Gemeinschaft vorzustellen, ging nur zur Hälfte auf. "Unsere ­Anstrengungen werden gesehen, aber nicht gewertet", so Vogel. Denn Neuzugänge konnte die Wehr letztendlich nicht verzeichnen.

Weniger erfolgreich war auch 2003 die Schaffung der "Hüfinger Bürgerin": "Wir wollten Paare im mittleren Alter ansprechen, damit diese unter dem Dach der Bürgerwehr etwas gemeinsam unternehmen können", erinnert Vogel an die Ursprungsintension. Wie die Uniform des Bürgersoldaten wurde auch die Kleidung der Bürgerin nach Gemälden von Karl von Schneider rekonstruiert. Am Ende waren es drei Frauen, die sich in Bürgerinnen verwandelten, zwei sind heute noch aktiv. Für die Bürgerwehr heißt es nun zurück zu den Kernaufgaben: Im Städtle wird sie weiter die Fronleichnamsprozession begleiten, an Neujahr wird geschossen, beim Töpfermarkt wird bewirtet und bei der Eröffnung des Stadtbächlifestes steht das Bürgermilitär seinen Mann und seine Frau. "Aber ansonsten verlegen wir uns aufs Paradieren", sagt Stocker. Die Einladungen von Festen gleichgesinnter Gruppen im In- und Ausland kommen jeweils zum Jahresende. Etwa vier Auswärts-Auftritte pro Jahr gönnen sich die Hüfinger. Die nächste Auswärtsverpflichtung steht am 14. Oktober an. In Bad Cannstatt werden 200 Jahre Wasen gefeiert