Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier (rechts) eröffnet gestern Abend die Internationalen Keramikwochen. In der vorderen Reihe haben die vier ausstellenden Künstler Platz genommen, mit deren Arbeiten die Ausstellungen im Rathaus und im Stadtmuseum von Hüfingen bestückt sind. Es sind allesamt Absolventen der "Kasseler Schule", die seit der Nachkriegszeit neue künstlerische Ansätze in der Gefäßkeramik mit namhaften Ausbildern vorangetrieben und geprägt hat. Walter Lokau als künstlerische Leiter und Organisator der Keramikwochen und des Töpfermarktes geht in seiner exzellenten Einführung auf die zentrale Rolle dieser Ausbildungsstätte in der Keramikszene ein. Bereits am Abend können die Anwesenden die Ausstellungen besuchen. Foto: Lendle