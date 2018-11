Die Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen hat für den bundesweiten Vorlesetag in diesem Jahr Bürgermeister Michael Kollmeier gewonnen. Mit dem Buch "Die Zugmaus" von Uwe Timm und Axel Scheffler schlug der Rathauschef im Sitzungssaal 23 junge Zuhörerinnen und Zuhörer der Klasse 3b von der Lucian-Reich-Schule in seinen Bann. Der Mäuserich Stefan schlüpft in München in einem Eisenbahnwaggon und begibt sich auf eine spannende Abenteuerreise durch halb Europa, ehe ihn das Heimweh wieder nach Hause treibt. Im Anschluss wechselten die Kinder mit Klassenlehrerin Cleta Schmoon in die Bücherei, um dort, wie die Mäuschen im Buch, die landestypischen Köstlichkeiten wie Oliven, Trauben und Käse kennenzulernen und zu genießen. Foto: Stadt