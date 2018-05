Hüfingen Bregbrücke soll Tourismus stärken

Hüfingen (wur). Auf Höhe des Römerbads verkürzt eine Brücke über die Breg mit 30 Meter Spannweite die Entfernung vom Parkplatz am Festplatz zur Tourismus-Attraktion mit römischer Badruine, Turm und Wall sowie zum anschließenden Naherholungsgebiet. In den vergangenen Monaten sind die Arbeiten vorangeschritten. Die Brückenköpfe aus Beton, in der Ausgestaltung bewusst an römische Wachtürme angelehnt, sind erstellt, die eigentliche Brücke, eine Konstruktion aus verzinktem Stahl, soll laut Rathaus Anfang Juni mittels Kran eingepasst werden.

Übergang von Norden wird über eine Rampe erschlossen

Die Planung der Brücke hat das Büro für Bauplanung Markus Meisner aus Hüfingen erstellt. Die Breite beträgt 2,40 Meter, was Fußgänger aus beiden Richtungen bequem anein­ander vorbeikommen lässt. Radfahrer, so Hauptamtsleiter Horst Vetter, werden ihr Gefährt über die Brücke schieben müssen. Mit Rücksicht auf den Hochwasserschutz verläuft die Brücke in mehrern Metern Höhe über der Breg. Sie ist behindertengerecht angelegt. Weil der Bau unterschiedliche Uferhöhen berücksichtigen muss, wird der Übergang von der nördlichen Seite über eine Rampe erschlossen.