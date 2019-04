Hüfingen/Bräunlingen Nach Unfall auf B 31: Ermittlungen gegen 18-Jährigen

Bei dem Unfall geriet ein 18-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr - mutmaßlich war der junge Mann am Steuer kurz eingenickt. Einschlafen am Steuer ist eine Straftat, erklärt Pressesprecher Frank. Deshalb werde ermittelt, ob es eindeutige Indizien für das Einschlafen gibt. Soll heißen: Die Polizei stellt fest, wann der Fahrer losgefahren ist, was er am Tag davor gemacht hat, ob er etwa auf einer Party war. "Es geht darum zu klären, ob er körperlich nicht in der Lage war, zu fahren", präzisiert Frank. Wenn dies belegt werden könne, drohe dem Fahrer der Entzug des Führerscheins.

Elf Menschen waren bei dem Unfall am Ostersonntag verletzt worden, vier davon schwer. Über den Gesundheitszustand der Verletzten hat die Polizei keine neuen Informationen. Das bedeutet, dass keines der Unfallopfer gestorben ist. Denn nur in diesem Fall bekommt die Polizei ein Update von Seiten der Krankenhäuser.