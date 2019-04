Hüfingen/Bräunlingen Kind mit Fahrrad auf B 31: Das rät die Polizei

Hüfingen/Bräunlingen - "Was tun mit so einem Sprössling? Wer mit gerade zehn Jahren frech die Polizei anflunkert, ernsthafte Sicherheitsanweisungen in den Wind schlägt und mit einem freundlichen Gruß weiter in Richtung Dögginger Tunnel radeln möchte, hat schon Nerven. Gleichwohl birgt die kuriose Episode vom Montagnachmittag vergangener Woche Botschaften an die Eltern, die sich verallgemeinern lassen. Das war auch für uns die Ausnahme", unterstreicht Polizei-Pressesprecher Harri Frank vom Präsidium Tuttlingen die Besonderheit der Situation, wie sie sich den Beamten am Montagnachmittag an der Bundesstraße 31 darstellte.