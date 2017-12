Hüfingen Blasmusik kann auch eine Lebenseinstellung sein

Andere Motivation hat der 81-jährige Ewald Hasenfratz, der bereits seit 65 Jahren musiziert – aus Überzeugung. "In meinen 65 Jahren voller Musik habe ich viel erlebt und ich bin bis heute von der Musik vollends überzeugt." Dies bewies er in dieser Zeit oft. "Einige der Musiker im Musikverein Sumpfohren wurden von mir ausgebildet. Des Weiteren hatte ich zehn Jahre das Amt des Dirigenten inne und war zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender", so Ewald Hasenfratz.