Hüfingen Besucher bummeln über Kloosemärt

So gesehen war die neue Ausgabe sehr gelungen, und die Menschen hatten Freude an ihrem Kloosemärt. Hier trifft man Freunde und Bekannte, und etliche Berufstätige nutzen die Mittagspause für eine Bratwurst und Glühwein oder Kaffee und Kuchen. Auch für die kleinen Gäste war gut gesorgt. Neben etlichen Süßigkeiten, einem Karussell sowie einem Puppentheater hatte später der Nikolaus noch seinen großen Auftritt.

Mit Einbruch der Dämmerung ändert sich das Ambiente auf dem Kloosemärt, denn mit dem Bläserensemble der Stadtmusik, dem hell erleuchteten Weihnachtsbaum vor dem Rathaus und dem Duft von Glühwein kehrt weihnachtliche Stimmung ein. Dann wird die Hauptstraße zum feierabendlichen Treffpunkt vieler Hüfinger die "ihren Kloosemärt" genießen wollen.

Der Kloosemärt galt früher als Einkaufsadresse auch für viele Bewohner aus den umliegenden Dörfern, um sich mit Waren für den Winter einzudecken, denn viele Geschäfte gab es damals nicht. Deshalb bot ein Krämermarkt alles, was ein Haushalt und deren Bewohner brauchte. Das ist teilweise bis heute noch so. Der Kloosemärt in Hüfingen hat aus diesem Grund eine bunte Vielfalt an Ständen und Angeboten sowie eine Mixtur aus Brauchbarem und weihnachtlichen Accessoires.