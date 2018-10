Hüfingen Besuch aus Berlin

Wölfle, die aus dem Wahlkreis Emmendingen stammt, ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Baden-Württemberg und spzialpolitische Sprecherin. Im Bereich Bildung konnte sie als Mitglied des Bildungsauschusses in der letzten Legislaturperiode bereits einige Erfahrungen sammeln.

Vor der Abendveranstaltung wird Wölfle Bildungseinrichtungen der Stadt Hüfingen besuchen. Dabei wird der Austausch mit Erziehern und Schulleitern angestrebt, in dem die Fragen zur Diskussion stehen, was gute Bildung ausmacht und wie diese konkret umgesetzt werden kann. Die Anforderungen an das Bildungssystem haben sich stark verändert, so Wölfle: "Es ist klar, dass im Bereich Integration oder auch Inklusion noch nicht alles glatt läuft. Deshalb müssen wir die Erfahrungsberichte der Schulen und Kitas aufnehmen."