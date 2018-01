Hüfingen Bau der Umgehung

Der Auftrag für die Bauarbeiten wurde an die Bauunternehmung Leonhard Störk aus Emmingen-Liptingen vergeben. Die Projektleitung liegt in den Händen von Michael Waidele vom Regierungspräsidium Freiburg. Durch die milden Temperaturen war es möglich, die im Zusammenhang mit dem vierspurigen Ausbau der B 27 erforderliche Brücke für die Wirtschaftswegeführung über die B 31 beim Wasserturm zu beginnen, so das Regierungspräsidium. Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilt, soll die Brücke bis Ende Juni fertiggestellt werden.