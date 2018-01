Hüfingen Bald rücken Arbeiter und Bagger an

Das Vorgehen zeigte Wirkung: Während andere Auftraggeber oft klagen, dass kaum oder nur überteuerte Angebote auf ihre Ausschreibungen eingingen, bewarben sich Hüfingen gleich fünf Bauunternehmen. "Wir konnten so sogar unter einer Million bleiben", erklärt Kollmeier. Die Firma Storz ist in Hüfingen übrigens nicht unbekannt. So arbeitet sie auch an der Ortsumfahrung in Behla oder war an der Hohenstraße im Einsatz. "Es wird auch die gleiche Kolonne zum Einsatz kommen", sagt der Hüfinger Bürgermeister.