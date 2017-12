Hüfingen Badenia bei Stadtbächlifest dabei

Auch die anderen Sumpfohrener Vereine hatten sich nicht dazu entschließen können, am Stadtbächlifest teilzunehmen. So wird nun der Freizeitverein den Ortsteil vertreten – aber nur unter der Bedingung, dass er beim Stadtbächlifest den ursprünglichen Standplatz der Sumpfohrener Vereine bekommt. Was genau angeboten werden soll, ist derzeit noch nicht klar, jedoch soll es kein großes Angebot geben, wie im vergangenen Jahr beim Narrenverein.

Der 2004 gegründete Verein, der unter anderem das große Tactorpulling – im kommenden Jahr am 9. September – veranstaltet, konnte auch vier neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen. Dies sind Oliver Weniger und Daniel Wartmann sowie Leonard und Andreas Schey. Der bisherige Vorstand mit Mark Albicker an der Spitze, Stefan Meier als seinen Stellvertreter, Florian Bolli als Kassierer, Frank Pohl als Schriftführer und Michael Wieland als Beisitzer konnte sich ebenfalls wieder behaupten.