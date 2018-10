Hüfingen Ausbau des Breitbands beginnt

Hüfingen-Hausen vor Wald/Behla (jak). Das lange Warten auf das schnelle Internet: Wann kommen endlich Hausen vor Wald und Behla an die Reihe, wo doch in allen anderen Ortsteilen bereits am Breitband gebaut wird oder die Arbeiten sogar schon abgeschlossen sind? Eine Frage, die vor Ort bewegt. Wie ­wichtig die Versorgung ist, zeigt, dass Bürgermeister Michael Kollmeier schon überlegt hatte, ob man zur Not auch ohne Förderung des Landes bauen sollte.